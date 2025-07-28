Про Осла из «Шрека» создадут мультфильм

Осел из "Шрека" получит собственный мультфильм, который расскажет о его семейной жизни.

Как передает Day.Az, об этом сообщил американский актер Эдди Мерфи в беседе с изданием ScreenRant.

"У Осла будет свой фильм, своя маленькая история о его жене Драконихе и его детях, которые наполовину драконы, наполовину ослы. Сценарий очень забавный", - поделился Мерфи, озвучивающий персонажа в первой части франшизы.

Известно, что на данный момент актер занят работой над фильмом "Шрек 5". Производство проекта "Осел" начнется в сентябре.

Говорящий Осел - друг зеленого огра Шрека, главного героя одноименной франшизы. Первая часть вышла в 2001 году, мультфильм собрал в мировом прокате 487 миллионов долларов. Еще один второстепенный персонаж франшизы - Кот в сапогах, говорящий голосом Антонио Бандераса, - получил собственный проект в 2011 году и сиквел в 2022-м.