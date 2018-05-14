Королеве Елизавете II преподнесен ее портрет кисти азербайджанского художника

С девятого по 13 мая в Великобритании прошли мероприятия, посвященные 75-летию всемирно известного Виндзорского королевского конного шоу. Об этом говорится в сообщении Общества Европа-Азербайджан, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках мероприятий королеве Елизавете II был преподнесен ее портрет кисти азербайджанского художника Джасара Мамедова.

Портрет стал памятным подарком Елизавете II от имени Азербайджана.

Отметим, что Джасар Мамедов создал своеобразную школу в азербайджанском изобразительном искусстве. Он родился в семье заслуженного художника Азербайджана, члена Союза художников ЮНЕСКО Сакита Мамедова.

Также украшением праздничных мероприятий стали карабахские скакуны. С 2012 года при организации Федерации конного спорта АР и поддержке Общества Европа-Азербайджан карабахские скакуны успешно представляют Азербайджан на Виндзорском королевском конном шоу.

В этом году программа азербайджанских наездников Land of Fire и танцы ансамбля "Серхедчи", как и в предыдущие годы, были встречены зрителями с большим интересом.

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