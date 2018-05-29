Представитель Азербайджана впервые стал членом правления МАК "Что? Где? Когда?"

В Москве состоялся конгресс Международной Ассоциации клубов (МАК) "Что? Где? Когда?". Это ежегодное мероприятие является ключевым событием для интеллектуалов ближнего и дальнего зарубежья. На Конгрессе состоялись выборы Правления МАК. Впервые за почти 30 лет деятельности организации членом Правления стал представитель Азербайджана, руководитель Центра интеллектуального развития молодежи, автор и основатель международной игры "Хамса" Фаик Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фаик Гусейнов поделился впечатлениями: "Мое избрание в состав Правления МАК стало важной оценкой многолетней работы в области популяризации интеллектуальных игр в Азербайджане и организации международных турниров. Я планирую продолжать развивать и расширять свою деятельность. В ближайшее время, в начале июня, в Баку пройдет международный турнир по интеллектуальным играм "Caspian Cup".

МАК координирует интеллектуальное движение, лицензируется международные турниры и помогает развитию клубов по игре "Что? Где? Когда?" в 30 странах мира.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook