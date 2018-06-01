Park Cinema во Flame Towers устроил праздник для воспитанников детских домов - ФОТО

1 июня отмечается Международный день защиты детей. По всей стране проходят мероприятия, дети радуются и веселятся, ведь это тот самый день, когда все вокруг празднуют самое безмятежное время. Park Cinema в Баку также решил устроить настоящий праздник для воспитанников детских домов. Собрав их всех в своём филиале Flame Towers, был проведён показ мультфильма "Распрекрасный принц", а также дети были угощены сладостями, играли, веселились и фотографировались. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Мультфильм рассказывает нам историю Распрекрасного Принца, о котором мечтают все девушки, но ни одна из них не может его покорить. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это - праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар может запросто обернуться проклятьем. Оборачивается это тем, что у Распрекрасного Принца всего три дня, чтобы спасти королевство.

Мультфильм заинтриговал всех, подарил много улыбок и приятные эмоции. Дети уходили счастливыми!