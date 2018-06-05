В Баку начали курсировать бесплатные автобусы - ФОТО

5 июня 2018 17:42

В связи с Чемпионатом мира по велоспорту BMX, который проходит в Баку, по маршруту площадь Азнефть - Велопарк курсируют автобусы ООО BakuBus.

Об этом говорится в сообщении ООО, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

5-6 июня желающие могут воспользоваться автобусами с 07:00 до 15:50, 7 июня - с 08:00 до 15:50, 8-9 июня - с 15:00 до 00:40 часов.

Автобусы работают бесплатно.

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