В Баку начали курсировать бесплатные автобусы - ФОТО
5 июня 2018 17:42 827
В связи с Чемпионатом мира по велоспорту BMX, который проходит в Баку, по маршруту площадь Азнефть - Велопарк курсируют автобусы ООО BakuBus.
Об этом говорится в сообщении ООО, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
5-6 июня желающие могут воспользоваться автобусами с 07:00 до 15:50, 7 июня - с 08:00 до 15:50, 8-9 июня - с 15:00 до 00:40 часов.
Автобусы работают бесплатно.
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