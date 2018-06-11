В Азербайджане стало известно время праздничного намаза в честь месяца Рамазан.

Как сообщили АПА в УМК, праздничный намаз начнется в 08.00 15 июня в мечети Аждарбей, в 09.00 - в мечети Тезе Пир, передает Day.Az.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде совершит праздничный намаз в мечети Тезе Пир.

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