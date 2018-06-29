В Азербайджане произошло землетрясение

29 июня 2018 10:31

В 09:23 по местному времени на территории Губинского района произошло землетрясение.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана,  передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Землетрясение зафиксировано в 19 километрах к юго-востоку от районного центра.

Землетрясение произошло на глубине девяти километров, в эпицентре землетрясение ощущалось до трех баллов.

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