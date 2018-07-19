Названа дата открытия в Баку новых автобусных маршрутов

Стало известно, когда в Баку начнут ходить автобусы по двум новым маршрутным линиям.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, работы по созданию необходимой для удобства пассажиров инфраструктуры вдоль маршрутных линий 7A (Бакинский международный автовокзал - станция метро "Ахмедли") и 7B (Ени Ясамал, ул. М. Хиябани - станция метро "Ахмедли"), завершены. Они будут сданы в эскплуатацию с 21 июля.

Осуществление пассажироперевозок по новым маршрутным линиям поручено ООО "BakuBus". Перевозки по ним будут осуществляться посредством современных, комфортных автобусов марки "İveco Crealis" и "İveco Urbanway".

В рамках осуществленных работ на восьми автобусных остановках были установлены платежные терминалы, посредством которых пассажиры смогут приобретать BakıKart и пополнять баланс. Также вдоль маршрунтных линий было создано 15 новых остановочных пунктов.

Напомним, что регулярные маршрутные линии № 20 и 94 были объединены и осуществление пассажироперевозок по ним было поручено ООО "BakuBus". Перевозки по новым маршрутным линиям 7A и 7B будут осуществляться посредством современных, комфортных автобусов.

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