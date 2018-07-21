С сегодняшнего дня в Баку запущены еще две маршрутные линии.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Бакинского транспортного агентства, это маршрутные линии 7A (Бакинский международный автовокзал - станция метро "Ахмедли") и 7B (Ени Ясамал, ул. М. Хиябани - станция метро "Ахмедли")

Осуществление пассажироперевозок по новым маршрутным линиям поручено ООО "BakuBus". Перевозки по ним будут осуществляться посредством современных, комфортных автобусов марки "İveco Crealis" и "İveco Urbanway".

Оплата за проезд будет осуществляться посредством карты безналичной оплаты проезда BakıKart. В связи с этим на восьми автобусных остановках были установлены платежные терминалы, посредством которых пассажиры смогут приобретать BakıKart и пополнять баланс. Также вдоль маршрутных линий было создано 15 новых остановочных пунктов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook.