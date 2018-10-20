Минэкологии о ситуации в оползневой зоне в Баку
Согласно результатам мониторинга на 09:00, наблюдается увеличение числа трещин на участке в зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар.
Об этом в субботу говорится в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с "20-м участком", активизировался оползень.
В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.
Ранее глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.
В свою очередь, глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.
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