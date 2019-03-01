Туристические компании Азербайджана не проявляют интереса к работе с национальными парками.

Об этом сказал директор Департамента охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Объясняя это коммерческими интересами компаний, директор Департамента отметил, что больше всего интерес туристы проявляют к Национальному Гекгельскому парку. Когда был открыт этот парк, то за один туристический сезон его посетили 180-200 тысяч человек: "Однако, возможности других национальных парков не отстают от Гекгельского национального парка".

Ализаде добавил, что в сравнении с 2017 годом в 2018 году число посетителей Акгельского национального парка выросло в девять, Шахдагского национального парка - в три раза, Гирканского и Абшеронского национальных парков - в два раза.

В заключение он сказал, что в "Красную книгу" занесено 223 вида животных и 300 наименований растений, и добавил, что в Ширванском национальном парке сегодня имеется девять тысяч джейранов.