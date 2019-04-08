"В результате мониторинга, проведенного в центрах отдыха и на предприятиях, действующих в прибрежной полосе от севера до юга Каспия, было выявлено загрязнение моря промышленными и бытовыми отходами".

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, журналистам сообщил начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов.

Он назвал предприятия, которые больше остальных загрязняют Каспийское море. "В северном регионе на консервном заводе "Кавказ", в центрах отдыха "Сансет", "Мякан", "Табиб", в коллекторе ОАО "Азербору" на Абшеронском полуострове, на судоремонтном заводе, в зонах отдыха "Белуга", "Хазар Палас", "Медуза" все еще используются примитивные очистные сооружения, не отвечающие требованиям.

По итогам мониторинга будут приняты соответствующие меры в отношении предприятий, не соблюдающих экологические нормы и продолжающих загрязнять Каспийское море", - отметил А.Гасанов.