Какие компании загрязняют Каспий больше всего?
"В результате мониторинга, проведенного в центрах отдыха и на предприятиях, действующих в прибрежной полосе от севера до юга Каспия, было выявлено загрязнение моря промышленными и бытовыми отходами".
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, журналистам сообщил начальник управления Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Арастун Гасанов.
Он назвал предприятия, которые больше остальных загрязняют Каспийское море. "В северном регионе на консервном заводе "Кавказ", в центрах отдыха "Сансет", "Мякан", "Табиб", в коллекторе ОАО "Азербору" на Абшеронском полуострове, на судоремонтном заводе, в зонах отдыха "Белуга", "Хазар Палас", "Медуза" все еще используются примитивные очистные сооружения, не отвечающие требованиям.
По итогам мониторинга будут приняты соответствующие меры в отношении предприятий, не соблюдающих экологические нормы и продолжающих загрязнять Каспийское море", - отметил А.Гасанов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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