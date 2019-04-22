...Наверное, все, прогуливаясь по Приморскому бульвару, обращали внимание на грандиозную стройку, идущую неподалеку от Дворца ручных игр. Невероятное сооружение рождалось на наших глазах и сегодня уже полностью оформилось, будоража воображение удивительными формами. Речь о торгово-развлекательном центре Caspian Waterfront, который откроется на бульваре в скором времени.

В зарубежной прессе проект называют навеянным образом знаменитого сиднейского оперного театра. Но это не так. Здание, если смотреть на него сверху, имеет форму восьмиконечной звезды, значащейся на государственном гербе Азербайджана. А при взгляде снизу оно напоминает гигантский распустившийся цветок из стекла и металла.

Говорят, что с завершением строительства на Приморском бульваре появится еще один его символ. Третий по счету после Площади Флага и дворца Baku Crystal Hall. Хотя нет, четвертый... и даже пятый - ведь есть еще великолепные Центр мугама и Музей ковра!

Да и сам наш любимый бульвар уже многие годы является самым узнаваемым символом азербайджанской столицы.

Если спросить бакинцев о главной достопримечательности города, они сразу назовут Приморский бульвар. В этом году этому главному парку страны исполняется 110 лет.

За свою историю бульвар пережил три эпохи, каждая из которых отразилась на характере его архитектурного облика.

Еще до постройки набережной горожане любили отдыхать, прогуливаясь по берегу моря, правда, в то время он не радовал бакинцев просторными аллеями и скамейками, - здесь находились склады и торговые точки. В 1860 году крепостная стена со стороны моря была разобрана, а через пять лет - в 1865-1868 годах городским архитектором Касым беком Гаджибабабековым была урегулирована береговая полоса и создана набережная, которая стала транспортной магистралью, связывающей берег моря с центральной частью города.

В "Кавказском календаре на 1874 год" об этом событии говорится так: "Набережная эта... заменила старую бесполезную городскую стену, которая отделяла город от берега морского и независимо своей бесполезностью препятствовала свободному движению воздуха".

На деньги, вырученные от продажи "крепостного" камня, обустроили неширокую полосу меж городской стеной и берегом. Здесь раскинулся элегантный каменный парапет с пристанью. А вдоль него вскоре появились изящные в своей непохожести особняки. Набережная не случайно была вымощена камнем. Это нужно было для того, чтобы сдержать силу каспийских волн, разрушающих берег.

Благоустройство набережной, названной в честь российского императора Александра II, позже положило начало формированию Приморского бульвара.

Роль магистральной дороги Приморский парк выполнял до 1909 года, когда набережная официально стала Приморским бульваром. Основателем небольшого парка у берега моря стал руководитель строительного отдела Городской управы, инженер и талантливый организатор М.Г.Гянджинский. Первоначально протяженность бульвара была небольшой - от Девичьей башни (рядом с которой, кстати, до сих пор располагался дом основателя бульвара) до площади "Азнефть". В те времена бульвар напоминал небольшой озелененный парк с немногочисленными скамейками для отдыхающих. Главной достопримечательностью бульвара тех лет были купальни, сооруженные на сваях. Среди множества пристаней, постоянно заваленных товарами, купальни на фоне зеленой кроны бульвара составляли интересную особенность набережной.

В послевоенные годы, в связи с подъемом уровня Каспия и частичной реконструкцией бульвара, купальни были ликвидированы. В память о "дореволюционном" бульваре осталось только лишь здание Азербайджанского Государственного Кукольного Театра имени Абдуллы Шаига, построенное польским архитектором Иосифом Плошко и сданное в эксплуатацию как кинотеатр "Феномен" (1908-1910). В различные годы это здание функционировало как казино, театр Сатирогит, Театр Музыкальной комедии и Музей Достижений сельского хозяйства. Основу нынешнего Кукольного театра заложил в 1931 году Молла Ага Бабирли.

Первым значимым объектом на территории Приморского парка в советский период стала Парашютная вышка, которая появилась в столице в 1936 году. 75-метровая вышка считалась самой высокой на территории всего Советского Союза. Парашютной вышкой могли пользоваться все желающие, любители экстрима. Здесь также проводились парашютные прыжки по начальной военной подготовке молодежи. К сожалению, отважные парашютисты недолго радовали публику своими воздушными маневрами. То из-за ветреной погоды спортсменов "уносило" в море, то они цеплялись парашютами за металлические конструкции вышки...

Сегодня Парашютная вышка называется в народе Часовой башней и приковывает к себе взгляды отдыхающих данными о времени и прогнозе погоды.

Расцвет Приморского бульвара начался в 60-е годы по инициативе мэра города Алиша Лемберанского. Тогда бульвар был реконструирован и расширен до 2,7 км. В тот период на нем появились такие достопримечательности, как Морской порт, рестораны "Жемчужина", "Садко" "Сахиль" и, конечно, "Малая Венеция".

Знаменитая "Жемчужина" уже разменяла пятый десяток, но все так же любима бакинцами и гостями столицы. Удивительно, но в 60-х море плескалось у подножия сооружения, мимо плавали лодки.

Морской вокзал открылся в 1971 году. А в 1975 году на эстакаде бульвара был построен ресторан "Садко", который "уходил" в море на 500 метров. Сегодня эстакада, сильно пострадавшая во время последнего подъема уровня Каспия, реконструирована и продлена на 50 метров, а старое кафе заменил современный ресторан.

"Малая Венеция" тоже появилась на Приморском бульваре в 60-е. Для многих это сказочный уголок из детства, воспоминания о маленьких кафе на утопающих в зелени "островах", старые круглые мосты над не всегда (надо признать) чистыми каналами, аромат шашлыка... Нынешняя "Венеция", беломраморная и восхитительная, со всегда прозрачной водой в каналах и ажурными мостиками, это уже наше сегодня, тот Баку, в котором мы живем и которым не устаем восхищаться.

Отрезок бульвара от Часовой башни до площади "Азнефть" всегда полон людьми. По вечерам сюда стекаются тысячи людей. И хотя сегодня Национальный приморский парк продлен в обе стороны на многие километры, "старый бульвар" все равно остается самой людной его частью. Но давайте согласимся - несмотря на ностальгические воспоминания, сегодня Национальный парк невозможно представить без Европейского бульвара, как называют его участок, отстроенный к Первым Европейским играм, и без Белого бульвара, именуемого так в связи с расположением на территории Белого города.

Оба новых "крыла" бульвара интересны и привлекательны. Созданы они на месте старых нефтепромысловых и промышленных зон, и просто поражаешься раскинувшемуся благоустроенному простору, вспоминая, что находилось на этом месте прежде.

Ой, совсем забыли об отрезке бульвара с Площадью Флага и Crystal Hall, который был построен к "Евровидению-2012". Европейский бульвар стал его продолжением.

В целом, протяженность Приморского парка составит в конечном итоге 25 километров.

Современный период бакинской набережной начался в 2008 году с указа Президента страны о создании Управления Приморским бульваром.

А прошлым летом сюда вернулись "Лебеди"!

В 90-ые годы слывший символом бульвара фонтан со скульптурами лебедей пришел в запустение, "погасла" его былая красота. А следом на его месте был создан мраморный фонтан. А в 2018-м по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой исторический символ бакинского бульвара - фонтанный комплекс "Лебеди" - был восстановлен на прежнем месте. Ему был возвращен его исторический образ. Открытие фонтана "Лебеди" на Приморском бульваре состоялось в конце лета 2018 года. Это событие стало великолепным подарком как старшему поколению бакинцев, так и молодежи. Всем нам.

В заключение хотелось бы отметить, что Бакинский бульвар - это не только красивый парк, это наша история, наше настоящее и будущее. Наверняка, бульвар сыграл в жизни каждого жителя Баку какую-то незабываемую роль. Поэтому будем беречь его и гордиться им, ведь наш Национальный приморский парк, как говорят знатоки, - один из красивейших в мире.

Нет, он самый красивый.

Лала Мамедова