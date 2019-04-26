В Азербайджане в лесу нашли оружие и боеприпасы - СПЕЦОПЕРАЦИЯ СГБ И МВД
26 апреля 2019 09:59 461
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных сотрудниками северо-западного регионального центра Службы госбезопасности (СГБ) и Загатальского РОП, в лесу в окрестностях районного села Кебельоба был обнаружен подозрительный сверток. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.
Во время осмотра в свертке были обнаружены револьвер, охотничье ружье с 23 патронами, две ручные гранаты, пистолет калибра 4,5 мм, 680 патронов различного калибра, прибор ночного видения, магазин для автомата, спортивный пистолет с двумя магазинами к нему, магазин для пистолета калибра 9 мм.
По факту проводится расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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