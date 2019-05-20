С 19 по 20 мая на территории страны наблюдались неустойчивые погодные условия, в некоторых районах прошли ливни, град, в отдельных местах дул сильный западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ливни привели к наводнению в реке Кишчай, передает Day.Az.

Наибольшее количество осадков отмечено в Огузе 44 мм (41 процент от месячной нормы), Кишчае 40 мм (39 процентов), Загатале 33 мм (26 процентов), Хыналыге 25 мм, Исмаиллы 22 мм, Гейчае 21 мм (34 процента), Габале 19 мм, Сарыбаше (Гах) 18 мм, Халтане 15 мм, Гырызе 13 мм, Нафталане 12 мм.

Нестабильная погода на территории страны продлится до 22 мая. В горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, в некоторых местах ливни. Есть вероятность выпадения града.