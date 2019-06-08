Задержана жительница Масаллинского района Т.Назарова, укравшая в Баку малолетнюю З.Багирову для привлечения к попрошайничеству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в пресс-службе МВД отмечают, что в 12 Отделение полиции Сабунчинского района поступило обращение в связи с З.Багировой (2015 г.р.), которая 4 июня вышла из дома в поселке Сабунчи, и не вернулась.



В результате неотложных операций, проведенных сотрудниками Полка Полиции быстрого реагирования, Главного управления полиции города Баку, Сабунчинского и Низаминского районов, было установлено, что Назарова похитила ребенка с целью привлечения ее к попрошайничеству.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий T.Назарова была задержана на проспекте Г.Гараева, рядом со станцией метро "Нефтчиляр". Ребенок находился с ней.

З.Багирова была возвращена родителям.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 144 (кража) УК.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!