В дверях вагона одного из поездов Бакинского метрополитена возникла проблема.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

"В дверях одного из вагонов поезда, двигающегося в направлении станции "Хази Асланова", возникла проблема. Поезд из-за технической неполадки проехал одну станцию ("28 Мая" - "Гянджлик") с открытой дверью. На станции "Гянджлик" данная проблема была устранена и поезд продолжил свой путь.

Однако ведется расследование в связи с распространенными видеороликами. Общественности будет предоставлена информация о результате", - сказал он.

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