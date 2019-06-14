https://news.day.az/society/1129150.html Страшные минуты в Бакинском метро: поезд проехал с открытыми дверями
Страшные минуты в Бакинском метро: поезд проехал с открытыми дверями
В дверях вагона одного из поездов Бакинского метрополитена возникла проблема.
Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
"В дверях одного из вагонов поезда, двигающегося в направлении станции "Хази Асланова", возникла проблема. Поезд из-за технической неполадки проехал одну станцию ("28 Мая" - "Гянджлик") с открытой дверью. На станции "Гянджлик" данная проблема была устранена и поезд продолжил свой путь.
Однако ведется расследование в связи с распространенными видеороликами. Общественности будет предоставлена информация о результате", - сказал он.
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