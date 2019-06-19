Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит в Астаринском районе масштабную работу по реконструкции дороги, соединяющей пять населенных пунктов, протяженностью 11,6 километра.

Как передает в среду Trend со ссылкой на госагентство, автомобильная дорога, которая соединяет села Артупа-Санджаради-Алаша-Зюнгюлеш с общей численностью населения около 20 тысяч человек, реконструируется в соответствии с 4-ой технической категорией, передает Day.Az.

Согласно проекту уложено новое дорожное полотно шириной 12 метров.

На завершающем этапе будет нанесена дорожная разметка, а также установлены автобусные остановки, необходимые дорожные знаки.

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