https://news.day.az/society/1130387.html Какой будет температура моря завтра? - ПРОГНОЗ Завтра в Каспийском море ожидается жаркая и благоприятная для купания погода.
Какой будет температура моря завтра? - ПРОГНОЗ
Завтра в Каспийском море ожидается жаркая и благоприятная для купания погода.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды составит 22-23 градуса.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем также сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градусов.
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