Завтра в Каспийском море ожидается жаркая и благоприятная для купания погода.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, температура морской воды составит 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) умеренный северо-западный ветер днем также сменится северо-восточным ветром, температура морской воды составит 24-25 градусов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!