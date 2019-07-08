Азербайджанская культура очень разнообразна и глубока. Ее корни уходят в глубокую древность, а до нас, помимо прекрасной музыки, гениальной поэзии, великолепных ковров и много другого дошли и имена великих героев. Таких, как Кероглу.

Сегодня мы поговорим о парке "Кероглу", где несколько лет назад был установлен памятник этому народному герою.

Тема, связанная с эпосом "Кероглу", поднималась в разное время выдающимися азербайджанскими поэтами, композиторами и художниками. Одноименная опера Узеира Гаджибейли - настоящий бриллиант в музыкальном ожерелье Азербайджана, а увертюра из этого произведения стала своеобразным гимном страны, ею открываются государственные торжества, она звучит на концертах, даже в телефонах граждан. Наряду с государственным гимном, эта увертюра и сегодня живет как неотъемлемая, большая ценность азербайджанского народа.

Памятники Кероглу есть в нескольких городах Азербайджана. Но до 2012 года такого монумента не было в столице. И вот, в 2009 году Президент Азербайджана подписал распоряжение об установке в Баку памятника Кероглу. Работа была поручена знаменитому скульптору Токаю Мамедову, который не подвел и создал прекрасное и величественное произведение.

СПРАВКА: Токай Габиб оглы Мамедов - советский и азербайджанский скульптор-монументалист. Народный художник Азербайджанской ССР (1973), член-корреспондент Академии художеств СССР (1975), заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1962), профессор (1977). В 1970-1972 годах был председателем правления Союза художников Азербайджана. Являлся иностранным членом Российской академии художеств. Автор множества монументальных произведений. Наиболее известные из них по сей день украшают улицы Баку - это памятники Насими, Физули, Узеиру Гаджибейли, Кероглу, скульптурный портрет Самеда Вургуна.

Выбрать место для такого монумента было не просто. Нужно было, чтобы оно обеспечивало просмотр скульптуры с разных точек и служило местом массового отдыха населения. И таким местом был выбран парк, расположенный на пересечении столичных проспектов Азадлыг и Вагифа.

С тех пор это место именуется "Парком Кероглу".

Установка такого памятника в Баку является и данью уважения историческим личностям, и демонстрацией отношения азербайджанского народа к прошлому страны, а также высокой оценкой героической истории Кероглу, который, по некоторым данным, является реально существовавшим историческим персонажем.

В связи с установкой памятника в парке были проведены обширные работы по благоустройству. Говоря языком цифр, в парке, занимающем территорию в 1,3 гектара, уложено 4620 квадратных метров гранитных плит, созданы все условия для отдыха населения.

Высота памятника от поверхности земли составляет 23 метра. Сам монумент Кероглу на коне Гырат был отлит из бронзы в Украине.

СПРАВКА: В азербайджанских героических эпосах повествуется о событиях из жизни народа, о борьбе за справедливость и свободу. Герои этих эпосов - мужественные и смелые люди. Одним из самых известных героических эпосов азербайджанского народа является "Кероглу".

"Кероглу" - фольклорно-эпический памятник тюркских (огузских) народов, сложившийся к XVII веку и получивший распространение на Ближнем Востоке и в Средней Азии. В Азербайджане "Кероглу" является вторым по счету крупным народным литературным произведением после дастана "Китаби Деде Горгут". Эпос носит имя главного героя Кероглу (в переводе - сын слепого). В эпосе большое место уделяется культуре, традициям, а также различным искусствам тюрков-огузов на территории Азербайджана. Предположительно, Кероглу - реальный исторический персонаж, герой, который боролся за счастье народа, и одновременно талантливый ашуг, автор множества прекрасных стихотворений. Дата рождения и смерти Кероглу доподлинно неизвестна. Полагают, что он жил примерно во второй половине XVI века.

...Шум сосен над головой, свежий воздух, тишина. Здесь прохладно даже в жаркий летний полдень, потому что многолетние деревья создают густую тень. Очень много хвойных деревьев, насыщающих атмосферу целебной энергетикой, есть также экзотические зеленые насаждения, например, пальмы, которые на удивление гармонично вписываются в общий пейзаж.

Повсюду зеленые газоны с яркими цветами и аккуратно подстриженными кустарниками. В центре парка они плавно переходят в гранитные дорожки, ведущие нас к прямоугольному водоему.

Посреди водоема располагается главная достопримечательность парка - статуя народного героя Кероглу. Герой эпоса восседает на коне Гырате с обнаженным мечом в руках.

Выполненные в старинном стиле ажурные фонари придают парку еще большую оригинальность. Осветительная система на газоне привносит особую неповторимость этому месту в ночное время суток. Удобны по форме и расположению и установленные здесь скамейки.

Главными жителями парка являются голуби, но недавно в соцсетях писали и о появлении здесь попугаев, уже облюбовавших ряд других бакинских парков.

Одним словом, Парк Кероглу - это еще одно место Баку, которое стоит посетить и которое прекрасно в любое время года.

А через дорогу от него находится другой замечательный парк, название которого связано с народным эпосом азербайджанского народа - Парк Деде Горгуда.

Но о нем мы вам расскажем в следующий раз.

Лала Мамедова

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