На центральном рынке Сабирабадского района начался пожар, сообщает во вторник Trend.

Пожар начался примерно в 06:30 по местному времени в одном из магазинов, расположенных на рынке.

На место происшествия были привлечены живая сила и техника МЧС. Однако огонь пока потушить не удалось. Огонь распространился на большую часть рынка.

В настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.

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