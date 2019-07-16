https://news.day.az/society/1138244.html В Сабирабаде горит центральный рынок - ПОДРОБНОСТИ
В Сабирабаде горит центральный рынок - ПОДРОБНОСТИ
На центральном рынке Сабирабадского района начался пожар, сообщает во вторник Trend.
Пожар начался примерно в 06:30 по местному времени в одном из магазинов, расположенных на рынке.
На место происшествия были привлечены живая сила и техника МЧС. Однако огонь пока потушить не удалось. Огонь распространился на большую часть рынка.
В настоящее время предпринимаются меры по тушению пожара.
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