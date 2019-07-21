https://news.day.az/society/1140085.html На железнодорожном вокзале в Гяндже произошел пожар
На железнодорожном вокзале в Гяндже произошел пожар
На железнодорожном вокзале в Кяпязском районе Гянджи произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Согласно сообщению, пожар произошел в двух вагонах, находившихся на резервной линии на территории ж/д вокзала.
На место происшествия были направлены пожарные расчеты. В данный момент тушение пожара продолжается.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре