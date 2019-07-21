На железнодорожном вокзале в Кяпязском районе Гянджи произошел пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно сообщению, пожар произошел в двух вагонах, находившихся на резервной линии на территории ж/д вокзала.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты. В данный момент тушение пожара продолжается.

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