В Азербайджане завершается конкурс по приему учителей на работу
Завтра в Азербайджане начинается выбор вакансий по приему учителей на работу.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, кандидаты могут отметить в своих электронных заявках восемь вакантных мест, соответствующих профилю сданного экзамена, до 13:00 14 августа, передает Day.Az.
На этапе выбора вакансий могут участвовать, также, кандидаты, набравшие необходимые проходные баллы в этом и прошлом годах, а также имеющие более 10 лет непрерывного педагогического стажа, с перерывом в работе не более трех лет, и прошедшие диагностическую оценку.
На конкурс вынесено более семи тысяч вакантных мест по образовательным учреждениям республики, в том числе в Баку.
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