https://news.day.az/society/1145130.html Число отравившихся в Габале растет
Число отравившихся в Габале растет
Число обратившихся в центральную районную больницу в связи с отравлением на свадьбе в селе Зергерли Габалинского района достигло 89 человек.
Из обратившихся 19 женщин и 8 детей, остальные мужчины. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, передает Day.Az.
Всем обратившимся в Габалинскую центральную районную больницу оказана соответствующая помощь. В настоящее время в больнице продолжается лечение Аскерова Байрама Билал оглу 2004 года рождения.
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