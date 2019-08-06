Число обратившихся в центральную районную больницу в связи с отравлением на свадьбе в селе Зергерли Габалинского района достигло 89 человек.

Из обратившихся 19 женщин и 8 детей, остальные мужчины. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, передает Day.Az.

Всем обратившимся в Габалинскую центральную районную больницу оказана соответствующая помощь. В настоящее время в больнице продолжается лечение Аскерова Байрама Билал оглу 2004 года рождения.

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