Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председательствуя на заседании коллегии министерства, сообщил, что в первой половине 2019 года Государственная служба занятости при министерстве обеспечила рабочими местами около 54 тысяч человек.

Как сообщает в среду Trend cо ссылкой на министерство, госслужба провела профессионально-техническую подготовку 838 человек (682 человека по линии обслуживания и 156 - в центре профессиональной реабилитации молодежи с ограниченными возможностями при министерстве здравоохранения), передает Day.Az.

Министр отметил, что в текущем году более четырех тысяч человек прошли индивидуальное обучение в рамках программы самозанятости и более 1100 человек были обеспечены активами.

В рамках программы DOST за шесть месяцев этого года 38 тысяч безработных человек были обеспечены оплачиваемыми общественными работами.

В качестве еще одного положительного результата мер по предотвращению неформальной занятости Бабаев сказал, что за первые шесть месяцев этого года было зарегистрировано 102 тысячи новых трудовых договоров (24 тысячи в государственном и 78 тысяч в частном секторе).

При этом, фонд оплаты труда увеличился на 15 процентов в государственном, и на 25 процентов в частном секторе.

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