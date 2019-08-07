С целью регулирования безопасного движения транспортных средств сегодня с 22:00 и до утра на улице Абая Кунанбаева в столице будет обновляться дорожная разметка, сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.

Агентство просит водителей транспортных средств, двигающихся по этой улице, быть еще более внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков.

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