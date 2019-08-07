https://news.day.az/society/1145438.html На этой бакинской улице обновляют дорожную разметку
На этой бакинской улице обновляют дорожную разметку
С целью регулирования безопасного движения транспортных средств сегодня с 22:00 и до утра на улице Абая Кунанбаева в столице будет обновляться дорожная разметка, сообщает Trend в среду со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Day.Az.
Агентство просит водителей транспортных средств, двигающихся по этой улице, быть еще более внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков.
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