В праздник Гурбан неимущий и сирый любой религиозной принадлежности имеет право воспользоваться щедротами богатого, вкусить жертвенного мяса, чего не может позволить себе в другие дни.

Об этом сказал заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Фуад Нуруллаев на конференции "Религиозные праздники: история, традиция и современность", организованной в Баку Государственным комитетом по работе с религиозными структурами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нуруллаев сообщил, что одной из особенностей праздника Гурбан является недопущение религиозной дискриминации.

"Жертвоприношение означает, что люди совершают поступок, угодный Аллаху", - сказал он.

В своем выступлении первый заместитель председателя комитета Саяд Салахлы рассказал об установлении в нашей стране связей государство-религия на высоком уровне, наличия благоприятных условий для религиозных церемоний, а также о мерах, принятых для сохранения, пропаганды и передачи будущим поколениям нашего национально-духовного наследия.

Он также подробно проинформировал участников конференции об исторических особенностях, национальных аспектах и месте в современной системе ценностей различных религиозных традиций, священных праздников. Салахлы сказал, что праздник Гурбан, считающийся одним из самых священных праздников мусульманского мира, с особым торжеством отмечается во всех мусульманских странах, имеет особую значимость и важность в Исламе, подчеркнув, что в его основе лежит любовь к Аллаху и искренняя вера в его силы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!