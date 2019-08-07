https://news.day.az/society/1145525.html В Баку автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку автомобиль въехал в автобусную остановку, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов.
Как передает Day.Az на Metbuat.az, инцидент произошел на автобусной остановке близ торгового центра "Gənclik Mall".
Легковой автомобиль съехал с дороги и выехал на обочину, сбив 22-летнюю девушку и 23-летнего парня. По словам бригады врачей, оперативно прибывших на место происшествия, какой-либо опасности для их жизни нет.
В Министерстве здравоохранения заявили, что вызов поступил на станцию скорой помощи в 18:37.
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