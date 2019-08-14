https://news.day.az/society/1147042.html Несчастный случай на ж/д станции Баладжары, есть погибший
Несчастный случай на ж/д станции Баладжары, есть погибший
На станции Баладжары произошел несчастный случай.
Как сообщила ONA руководитель пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова, сегодня утром дежурный поста на станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 27-летний Мамедзаде Али Мохуббали оглу получил травму головы во время дежурства, передает Day.Az.
На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Али Мамедзаде был доставлен в клиническую центральную больницу №1.
Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.
Причины происшествия расследуются.
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