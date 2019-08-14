На станции Баладжары произошел несчастный случай.

Как сообщила ONA руководитель пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова, сегодня утром дежурный поста на станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" 27-летний Мамедзаде Али Мохуббали оглу получил травму головы во время дежурства, передает Day.Az.

На место происшествия была вызвана скорая медицинская помощь. Али Мамедзаде был доставлен в клиническую центральную больницу №1.

Несмотря на усилия врачей, его жизнь спасти не удалось.

Причины происшествия расследуются.

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