За весь период деятельности Государственной пограничной службы (ГПС) азербайджанскими пограничниками задержано 10 989 нарушителей границы, 160 428 нарушителей пограничного режима, 37 789 разыскиваемых лиц, пресечена возможность провоза большого количества контрабанды, в том числе 6,372 тонны наркотических средств.

Как сообщает Trend со ссылкой на начальника Государственной пограничной службы, генерала-полковника Эльчина Гулиева, в результате мер, предпринятых Госпогранслужбой по выявлению разведывательно-диверсионной деятельности в отношении Азербайджана, за все время деятельности ГПС задержано 18 лиц завербованных иностранными спецслужбами, а также 86 азербайджанских граждан и 24 иностранцев подозреваемых в аналогичных действиях, передает Day.Az.

В рамках борьбы с терроризмом задержан 91 человек, установлена личность 388 человек.

Генерал-полковник подчеркнул, что были обезврежены 150 организованных преступных групп, занимающихся незаконной миграцией, контрабандой наркотиков.

"За этой статистикой стоят повседневная служба и героизм наших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Сегодня наша главная цель - создание пограничной охраны на оккупированных территориях. Это священный долг и дело чести каждого азербайджанского пограничника!", - сказал Гулиев.

Также генерал-полковник отметил, что тесное участие военнослужащих ГПС в боевых действиях во время апрельских боев, серьезный вклад в достижение общей победы являются гордостью каждого азербайджанского пограничника и еще одной славной страницей истории пограничной службы Азербайджана.

Отметим, что в апреле 2016 года Вооруженные силы, оснащенные самым современным вооружением и техникой, под руководством Верховного главнокомандующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на провокацию противника точными ударами разгромили его позиции, места дислокации, командно-опорные пункты, штабы, тем самым продемонстрировали всему миру военную мощь азербайджанской армии.

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