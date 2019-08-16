В Азербайджан попытались ввезти 6 тонн наркотиков
За весь период деятельности Государственной пограничной службы (ГПС) азербайджанскими пограничниками задержано 10 989 нарушителей границы, 160 428 нарушителей пограничного режима, 37 789 разыскиваемых лиц, пресечена возможность провоза большого количества контрабанды, в том числе 6,372 тонны наркотических средств.
Как сообщает Trend со ссылкой на начальника Государственной пограничной службы, генерала-полковника Эльчина Гулиева, в результате мер, предпринятых Госпогранслужбой по выявлению разведывательно-диверсионной деятельности в отношении Азербайджана, за все время деятельности ГПС задержано 18 лиц завербованных иностранными спецслужбами, а также 86 азербайджанских граждан и 24 иностранцев подозреваемых в аналогичных действиях, передает Day.Az.
В рамках борьбы с терроризмом задержан 91 человек, установлена личность 388 человек.
Генерал-полковник подчеркнул, что были обезврежены 150 организованных преступных групп, занимающихся незаконной миграцией, контрабандой наркотиков.
"За этой статистикой стоят повседневная служба и героизм наших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат. Сегодня наша главная цель - создание пограничной охраны на оккупированных территориях. Это священный долг и дело чести каждого азербайджанского пограничника!", - сказал Гулиев.
Также генерал-полковник отметил, что тесное участие военнослужащих ГПС в боевых действиях во время апрельских боев, серьезный вклад в достижение общей победы являются гордостью каждого азербайджанского пограничника и еще одной славной страницей истории пограничной службы Азербайджана.
Отметим, что в апреле 2016 года Вооруженные силы, оснащенные самым современным вооружением и техникой, под руководством Верховного главнокомандующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на провокацию противника точными ударами разгромили его позиции, места дислокации, командно-опорные пункты, штабы, тем самым продемонстрировали всему миру военную мощь азербайджанской армии.
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