Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем - 32-34 градуса тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем - 33-38 градусов тепла, в горах ночью 14-18, днем - 23-28 градусов тепла.

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