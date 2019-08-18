Когда заговаривают о Востоке как чем-то традиционном, пришедшем из веков, то вспоминают пряности, ковры, базары и многое другое. И, конечно, бани - хамамы.

Восточные хамамы окружены аурой сказочности и легендарности сказок "1001 ночи". На Востоке хамам издревле служил не только для омовения, это было место, где время текло неторопливо, вплетаясь в философские узоры неспешных бесед. Хамам считался источником истинного наслаждения, расслабления и очищения, и не только тела, но и души, став одним из символов культуры Востока.

Лечебные свойства хамама были известны с древности. Еще великий Авиценна (Ибн Сина) считал хамам одним из сильнейших средств лечения. "Хамам" - арабское название восточной бани, что в переводе означает "распространяющий тепло".

Баку - древний город, один из центров пересечения дорог и народов. Бани здесь функционируют с 14-го века. Многие из них сохранились до сих пор, одни используются по назначению, другие стали объектами культурно-исторического наследия.

Само собой, сохранившиеся по сей день средневековые хамамы располагаются на территории Старого города - в Ичеришехер. Если проследить за их размещением, то можно заметить, что оно не случайно. Интересный факт. В средние века Ичеришехер имел два основных выхода на сушу - Шемахинские ворота и Сальянские ворота. Рядом с ними располагались таможня и хамам. Караваны, следующие по Шелковому пути, проходили таможню и отправлялись в хамам. Только после дезинфекции им разрешался проход в город. Поражает, насколько важное место уделялось нашими предками вопросам гигиены и санитарии. Наверное, благодаря таким мерам и большому количеству бань в старинном Баку, город сохранился по сей день и избежал эпидемий, несмотря на то, что через него проходили караваны со всех концов света.

Сегодня старинные хамамы воспринимаются нами как памятники архитектуры.

Первым на нашем пути оказался так называемый хамам Гаджи Гаиба, или Гаджи Бани (так как заказчиком был Гаджи Гаиб, а строителем - Гаджи Бани), расположенный в Ичеришехер, прямо напротив "Девичьей башни". При входе внутрь ощущаешь положительную энергетику, исходящую от выразительных архитектурных форм. Сверху баня выглядит как множество красивых куполов различного диаметра. Весь комплекс бани делится на 3 части: предбанник, раздевалка и помещение для купания.

Хамам построен в конце 15-го века. Он долгое время оставался под землей и был обнаружен в результате археологических раскопок в 1964 году.

Будучи одним из основных элементов мусульманских городов, коим являлся хамам, эта баня тоже отличается своей монументальностью. Раздевалка и купальная имеют восьмиугольные центральные залы, окруженные малыми помещениями. Как отмечают специалисты, при строительстве бань, зодчие особое внимание уделяли интерьеру раздевалки, украшая их различными росписями. Потому что раздевалки были тем местом, где посетители хамама собирались для неторопливой беседы после мытья, ели, пили чай, отдыхали.

В центре зала тут некогда находился источник с горячей и холодной водой. Полы были покрыты каменными плитами. Отапливался хамам с помощью труб или каналов под полами помещений.

Если идти прямо вдоль улицы Асефа Зейналлы, то, дойдя до крепостных стен, мы увидим следующую, так называемую, "Сладкую баню" Гасым-бека. Называется она так, потому что там к чаю подавали сладости. Интересно, что число куполов хамама соответствует числу жен Гасым-бека. Водоснабжение, нагрев и отопление осуществлялись посредством керамических труб, расположенных в стенах и под полом. В 70-ые годы 20-го века здесь были проведены реставрационные работы, и в помещении хамама была открыта "Зеленая аптека".

Идем дальше вдоль Малой крепостной. На этой улице располагается знаменитая баня "Мешади Ибада". По крайней мере, так ее в простонародье называют. Ведь здесь когда-то были отсняты кадры легендарного фильма "О олмасын, бу олсун". На самом же деле баня носит имя Ага Микаила, соорудившего ее в 18-ом веке. Этот хамам отличается от других просторностью внутренних помещений. С 2012 года хамам "Мешади Ибада" функционирует по назначению.

СПРАВКА: Традиционно процедура хамама состоит из пяти шагов: разогрев тела, энергичный массаж, пилинг - оттирание отмерших частичек кожи с помощью жесткой рукавички, намыливание и обливание водой, релаксация. Если обратиться к традиции турецких бань, то главные персонажи тут телак и цирюльник. Телак - это билетер и швейцар, массажист, вышибала, консультант и бармен одновременно. Профессия телака в старину была одной из самых уважаемых, поэтому телаки были освобождены от всяческих налогов. Цирюльник в хамаме - это и врач, и аптекарь, и банщик. Он бреет клиентов, подстригает волосы, пускает кровь, а также, как и телак, моет клиентов, делает им массаж, удаляет волосы на теле, скоблит подошвы ног. Последняя процедура имела очень большое значение. Считалось, что удаление мозолей и огрубевшей кожи на подошвах, во-первых, дает возможность злым духам покинуть тело человека и уйти в землю, а во-вторых, избавляет от мигрени и усталости.

Говоря о хамамах Ичеришехер, невозможно пропустить Дворец Ширваншахов, где имеется целый комплекс бань, являющийся археологическим памятником.

Комплекс был обнаружен археологами в 1939 году. Тут было раскопано 26 помещений, засыпанных землей, над которыми располагался сад. В 1953 году баня была частично расчищена и в 1961 году законсервирована. Как можно узнать в музее, помещения были покрыты куполами, а через отверстия в куполах проникал свет. Баня была полуподземной - для сохранения тепла зимой и прохлады летом. Причем, такая система была характерна для бань Баку и Абшерона.

Уже несколько лет спуск к комплексу хамамов закрыт. Прежде посетители Дворца имели возможность ходить по территории раскопок и нанесли определенный урон памятнику, в связи с чем он был закрыт. Но любоваться им можно сверху, что вовсе не умаляет впечатления.

Следует напомнить еще об одном важном предназначении хамамов в старые времена - здесь женщины выбирали жен своим сыновьям. Ведь только здесь в старину можно было увидеть девушку не закрытой до бровей. И вообще, как рассказывают старожилы, "банный день" для женщин можно было сравнить с выходом в свет даже в первые десятилетия прошлого века. Именно туда надевались лучшие украшения и наряды. Это место было своего рода женским клубом, где можно было собраться, отдохнуть от домашних дел, вдоволь наговориться и посплетничать...

Конечно же, хамамы есть не только внутри крепостных стен, их немало и в районах старой застройки вокруг Ичеришехер. Появляющиеся за пределами Старого города кварталы обязательно обзаводился своими хамамами.

Самой современной из известных исторических бань является "Фантазия", располагающаяся неподалеку от Зимнего бульвара. Мало найдется бакинцев, которые не знали бы этого места. Баня была открыта в самом конце 19-го столетия. От прочих хамамов, "Фантазия" отличается роскошью дизайна и отделки. Огромный зал ожидания с высокими потолками, шебеке, бассейн с золотыми рыбками в вестибюле, чайхана и так далее. Баня занимает целый квартал и выглядит внушительно по сей день

Наша сегодняшняя экскурсия далеко не полная, ведь в Баку есть не только старинные, но и более современные по времени постройки хамамы. Но если вы спросите у бакинцев и гостей города, какая из них самая знаменитая, каждый. Не задумываясь, ответит - "Тезе бей".

Этот хамам уникален. Не по качеству воды или пара, а по своему оформлению, как внутреннему, так и внешнему. Кому доводилось пройти мимо сверкающих золотом фигур и композиций, никогда не забудет этой прогулки. Говорим об этом с легким юмором, но в оригинальности хозяевам объекта отказать нельзя. Внутри, как рассказывают, картина еще более пестрая. Но у хамама большая клиентура, и эта оригинальность играет тут не последнюю роль.

Ну, не будем раскрывать подробностей - пусть для любителей бань посещение этой достопримечательности современного Баку станет сюрпризом.

Одним словом, да идите вы в баню!

Лала Мамедова

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