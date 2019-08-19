В Ширване обвалился балкон, есть пострадавший - ВИДЕО
В Ширване в результате обвала балкона пострадала женщина.
Как сообщает Oxu.Az, в Ширване, в одной из квартир, четырехэтажного дома, расположенного на улице Нариманова 9, обвалился балкон, передает Day.Az.
Находившаяся на балконе Ширинова Латифа Расул гызы, 1954 года рождения, упала на балкон нижнего этажа и осталась под обломками.
Л. Ширинова доставлена в Ширванскую городскую больницу с переломом. Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.
Дочь Л. Шириновой, Ширинова Егяна Акбер гызы, 1983 года рождения, спасена сотрудниками Государственной противопожарной службы города Ширван.
В связи с фактом ведется расследование.
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