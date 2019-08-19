Состоялось очередное заседание коллегии Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщили Trend в понедельник в пресс-службе госкомитета, на заседании было отмечено, что на совещании, проведенном Президентом Ильхамом Алиевым по социально-экономической сфере, были обсуждены важные вопросы, поставлены неотложные задачи, передает Day.Az.

Было отмечено, что одобренный в начале года большой социальный пакет - значительное увеличение минимальной заработной платы, пенсий и пособий - охватил более четырех миллионов человек, в том числе вынужденных переселенцев. Решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев постоянно находится в центре внимания главы государства. Осуществляются последовательные целенаправленные меры по улучшению их жилищно-бытовых условий, повышению занятости. Продолжается выполнение поручения Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о первоочередном переселении в новые квартиры особо нуждающихся в жилье вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что 5 июля текущего года в Пираллахинском районе Баку для вынужденных переселенцев был сдан в эксплуатацию 104-й по счету в стране современный жилой поселок.

За нарушения, допущенные при регистрации вынужденных переселенцев, приняты административные меры согласно законодательству в отношении заведующих секторами Комитета в Наримановском и Сабунчинском районах.

На коллегии был обсужден ход работ по выделению на основе поручений главы государства земельных участков в городе Баку и на других территориях республики в целях улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, вопросы повышения занятости вынужденных переселенцев, подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону, состояние эксплуатации квартир в заселенных поселках, а также проблемы, возникающие в этой сфере, рассмотрены другие вопросы повестки дня. По каждому вопросу определены конкретные меры, даны соответствующие поручения структурным подразделениям.

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