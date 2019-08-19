Завтра завершается электронный прием документов в государственные профессиональные школы на 2019/2020 учебный год.

По информации на 12:00 19 августа, число заявлений составило 9 272, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования. В основном предпочтение отдано таким специальностям, как повар, портной, специалист агросервиса, специалист-скотовод и компьютерный оператор, передает Day.Az.

Прием подкументов проводится в центрах "Службы ASAN", а в городах и районах, где нет таких центров, в соответствующих учреждениях профессионального образования, бесплатно и в электронном формате. Прием осуществляется на конкурсной основе, при условии наличия свидетельства об окончании учебного заведения или аттестата, с учетом среднего балла по соответствующим предметам. Инвалиды, а также дети, потерявшие родителей или лишившиеся их опеки, принимаются вне конкурса.

Результаты конкурса будут обнародованы 21 августа.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!