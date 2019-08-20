На территории села Остаир Ярдымлинского района сгорели лесные насаждения на площади один гектар, сухая трава - на площади пять гектаров. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили во вторник в МЧС.

Остальная часть лесной полосы была защищена от огня. Пожар был потушен с помощью подразделений пожарной охраны, работников лесного хозяйства и местных жителей.

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