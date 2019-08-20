Образовательный центр Dərs Evi, начавший свою деятельность в 2015 году и являющийся новатором в сфере образования, представил к услугам жителей Баку свой Наримановский филиал.

Центр специализируется на подготовке учеников 8-11 классов к выпускным и вступительным экзаменам Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ), а также на обучении английскому языку и подготовке к международным экзаменам SAT, IELTS. В Dərs Evi функционирует отдельное направление по образованию за рубежом. При подготовке учеников особое внимание уделяется их психологическому состоянию, мотивации и стресс-менеджменту.

В Dərs Evi все уроки проводятся на основании уникальной методики, разработанной экспертами из Америки и Израиля. Этот опыт был адаптирован для местной программы согласно требованиям ГЭЦ.

Филиал Dərs Evi, расположенный около станции метро Нариман Нариманов, начал свою деятельность с семинара на тему "Как правильно выбрать профессию". Особым гостем мероприятия был вице-президент ВР Бахтияр Асланбейли, который рассказал о профессиях будущего, потребностях и спросе на рынке труда, а также привел примеры из местной и международной практики выбора профессий.

Также на мероприятии гостям семинара рассказали о специальной акции: всем ученикам, записавшимся в новый филиал, будет предоставлен в подарок целый месяц занятий!

С целью оказания поддержки молодежи при выборе профессии Dərs Evi в сотрудничестве с Московским Государственным Университетом представили в Азербайджане тест "Профориентатор". Этот тест позволяет анализировать интересы, личные качества и способности школьника. Каждый, кто проходит комплекс вопросов "Профориентатор", получает распечатанную карту результатов и может оценить свой психологический портрет. После получения результатов консультант по профориентации помогает ученику подобрать список интересующих его профессий, а также определить факультеты и университеты, где проходит обучение на эти профессии.

В Dərs Evi также функционирует Центр образования зарубежом "Get", который предлагает программы обучения в школах и университетах США, Канады, Великобритании, Германии, Чехии, Швейцарии, Голландии, Китая, Японии, Сингапура, Малайзии, Южной Корее, ОАЭ, Австралии и многих других стран.

Мероприятие закончилось сессией вопросов-ответов, на которой каждый мог задать интересующие вопросы консультантам и приглашенному гостю.

Адреса: филиал "Нариманов" - ул. Тебриз, 85 D, филиал "Ясамал" - пр. Г.Джавида, 87

Тел: *3377

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