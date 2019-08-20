https://news.day.az/society/1148806.html ЧП в бакинском метро
ЧП в бакинском метро
Причиной отключения электричества сегодня в 10:55 на станции "Сахиль" Бакинского метрополитена стал сбой на линии, питающей станцию.
Об этом сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, благодаря оперативным мерам сбой был устранен в течение трех минут.
Мамедов добавил, что это не повлияло на график движения поездов. Пострадавших среди пассажиров нет.
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