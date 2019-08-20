Перед началом нового учебного года в Баку по традиции начали функционировать ярмарки оптовой и розничной продажи школьных и офисных принадлежностей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ярмарки организованы Бакинским департаментом торговли и услуг.

Ярмарочные палатки функционируют напротив станций метро "Нариманов", "Гянджлик", "Кероглу", "Гара Гараев", "Нефтчиляр", "Халглар Достлугу", "Ахмедлы", "Азадлыг проспекти", "Мемар Аджеми", "Иншаатчылар", "Эльмляр Академиясы", "Низами", всего в 19 местах. В палатках покупателям предлагаются все необходимые принадлежности для школьников.

Главная цель организации ярмарок - помочь родителям приобрести по доступным ценам учебные пособия, качественные школьные принадлежности, затратив на это минимум времени. Ярмарки будут функционировать до конца сентября.

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