Пожарным удалось потушить пожар, вспыхнувший в горной местности у села Зяргава Губинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в информации МЧС.

По сообщению, пожар был потушен пожарными силами Службы госпожохраны, войск гражданской обороны и райотдела полиции.

В результате пожара в гористой местности сгорели трава, кустарник и пни засохших деревьев на участке 32 га.

Деревья и лесной массив удалось уберечь от огня.

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