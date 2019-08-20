https://news.day.az/society/1148966.html Лесной пожар в Губе потушен
Лесной пожар в Губе потушен
Пожарным удалось потушить пожар, вспыхнувший в горной местности у села Зяргава Губинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом говорится в информации МЧС.
По сообщению, пожар был потушен пожарными силами Службы госпожохраны, войск гражданской обороны и райотдела полиции.
В результате пожара в гористой местности сгорели трава, кустарник и пни засохших деревьев на участке 32 га.
Деревья и лесной массив удалось уберечь от огня.
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