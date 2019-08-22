В центре Баку произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки Hyundai Tucson потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии погибла 40-летняя Конуль Аббасова.

Отмечается, что в автомобиле находились четыре человека. Трое пострадавших помещены в реанимацию.

Отметим, что погибшая женщина являлась матерью троих детей.

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