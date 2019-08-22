https://news.day.az/society/1149430.html Тяжелая авария в центре Баку, погибла мать троих детей - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
Тяжелая авария в центре Баку, погибла мать троих детей - СТРАШНЫЕ КАДРЫ
В центре Баку произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на avtosfer.az, автомобиль марки Hyundai Tucson потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии погибла 40-летняя Конуль Аббасова.
Отмечается, что в автомобиле находились четыре человека. Трое пострадавших помещены в реанимацию.
Отметим, что погибшая женщина являлась матерью троих детей.
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