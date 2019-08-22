Проблема, возникшая в результате прорыва водопровода в Хатаинском районе, оперативно устранена.

Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов Аппарата исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов, передает Day.Az.

"В связи со случившимся прошлой ночью происшествием на место прибыли сотрудники соответствующих структур, в частности ОАО "Азерсу". Место происшествия было осмотрено и за короткий срок была пресечена утечка воды. Расследование и установление причин происшествия осуществит "Азерсу"", - сказал Иманов.

Отметим, что прошлой ночью на проспекте Бабека в Хатаинском районе прорвало водопровод.

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