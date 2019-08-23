https://news.day.az/society/1149622.html Тяжелая авария в Гаджигабуле, много раненых - ФОТО
Тяжелая авария в Гаджигабуле, много раненых - ФОТО
Микроавтобус марки Mercedes, следующий по маршруту Евлах-Баку, попал в ДТП у поселка Муган Гаджигабульского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате аварии пострадали 8 человек.
По сообщению, причиной аварии микроавтобуса, управляемого Абдулрагимовым Эльвином Эльшан оглу, стало неожиданное появление на дороге крупнорогатого скота.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре