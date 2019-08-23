Микроавтобус марки Mercedes, следующий по маршруту Евлах-Баку, попал в ДТП у поселка Муган Гаджигабульского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате аварии пострадали 8 человек.

По сообщению, причиной аварии микроавтобуса, управляемого Абдулрагимовым Эльвином Эльшан оглу, стало неожиданное появление на дороге крупнорогатого скота.

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