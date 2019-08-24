В текущем году свыше 300 детей были обеспечены реабилитационными услугами в Государственном реабилитационном учреждении для детей, нуждающихся в особой заботе Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Из них более 200 страдающих от церебрального паралича, остальные с диагнозом аутизм, синдром дауна и другие, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Создание этого учреждения по инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, при поддержке Фонда, стало важным вкладом в дело расширения возможностей медико-социальной реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями, формирование соответствующей высоким стандартам инфраструктуры в этой сфере. В учреждении детям оказывается свыше 15 видов реабилитационных услуг, оправдавших себя в мировой практике, в том числе песочная терапия, а также использование арттерапевтических методов, лечебных ванн.

С начала деятельности Государственное реабилитационное учреждение для детей, нуждающихся в особой заботе, с октября 2015 года оказаны реабилитационные услуги до 1450 детям.

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