В Гяндже произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована на проспекте Азиза Алиева. Мотоцикл, управляемый 35-летним жителем города Рамином Мамедовым, столкнулся с автомобилем марки Mercedes.

Автомобиль после аварии скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 26-летний пассажир Ибрагим Оруджов. Оба пострадавших госпитализированы.

По факту ведется расследование.

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