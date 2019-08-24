https://news.day.az/society/1150106.html В Гяндже мотоцикл столкнулся с автомобилем, есть раненые
В Гяндже мотоцикл столкнулся с автомобилем, есть раненые
В Гяндже произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария зарегистрирована на проспекте Азиза Алиева. Мотоцикл, управляемый 35-летним жителем города Рамином Мамедовым, столкнулся с автомобилем марки Mercedes.
Автомобиль после аварии скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его 26-летний пассажир Ибрагим Оруджов. Оба пострадавших госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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