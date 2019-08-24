https://news.day.az/society/1150115.html Сильный пожар в доме торжеств в Сумгайыте, гости эвакуированы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
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Сильный пожар в доме торжеств в Сумгайыте, гости эвакуированы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
23:00
Пожар в доме торжеств "Nur", который находится в Сумгайыте, оперативно локазилован и ликвидирован пожарными МЧС.
Как передает Day.Az, возгорание происзошло в результате замыкания линии электропередач на кухне объекта. Сообщается, что никто из 300 гостей и 60 человек персонала не пострадал.
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22:45
В Сумгайыте вспыхнул сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие зафиксировано в доме торжеств "Nur", находящемся в 17-м микрорайоне.
Пожар начался в кухне ресторана, где проходила свадебная церемония. Все гости эвакуированы из здания.
На место прибыли пожарные бригады МЧС.
Фото: АПА
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