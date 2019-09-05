Природа Азербайджана поражает своей красотой. Горы, реки, леса, природные источники, невероятные пейзажи привлекают не только местных жителей, но и туристов. Также природа привлекает фотографов.

Известный азербайджанский фотограф Рустам Магеррамов - один из тех, кто путешествует по стране в поисках красивых кадров и делится с пользователями соцсети Instagram великолепными видами.

Особый интерес у него вызывают представители фауны нашей страны. Фотографии птиц, лис, оленей и других животных часто украшают его страницу.

Day.Az представляет фотографии животных, которыми Рустам делился в прошедшие летние месяцы. Снимки сделаны в Шамахы, Гобустане, Ширване и Губе.

Н. Гасымова

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