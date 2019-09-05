Фауна Азербайджана в объективе Рустама Магеррамова - ФОТО
Природа Азербайджана поражает своей красотой. Горы, реки, леса, природные источники, невероятные пейзажи привлекают не только местных жителей, но и туристов. Также природа привлекает фотографов.
Известный азербайджанский фотограф Рустам Магеррамов - один из тех, кто путешествует по стране в поисках красивых кадров и делится с пользователями соцсети Instagram великолепными видами.
Особый интерес у него вызывают представители фауны нашей страны. Фотографии птиц, лис, оленей и других животных часто украшают его страницу.
Day.Az представляет фотографии животных, которыми Рустам делился в прошедшие летние месяцы. Снимки сделаны в Шамахы, Гобустане, Ширване и Губе.
Н. Гасымова
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре