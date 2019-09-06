Сегодня с 09:00 до 18:00 приостановлено газоснабжение в части города Гянджи, некоторых населенных районах Гекгельского и Самухского районов Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Подача газа приостановлена в связи с устранением выявленных утечек газа.

Кроме того, с 09:00 и до завершения работ наблюдаются перебои в поселке Мардакан в Хазарском районе Баку. Ограничения в подаче газа связаны с поднятием на опоры части магистрального газопровода "Забрат-Бузовна-Тюркян".

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