https://news.day.az/society/1153667.html В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
В этих частях Азербайджана будут перебои в подаче газа
Сегодня с 09:00 до 18:00 приостановлено газоснабжение в части города Гянджи, некоторых населенных районах Гекгельского и Самухского районов Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Подача газа приостановлена в связи с устранением выявленных утечек газа.
Кроме того, с 09:00 и до завершения работ наблюдаются перебои в поселке Мардакан в Хазарском районе Баку. Ограничения в подаче газа связаны с поднятием на опоры части магистрального газопровода "Забрат-Бузовна-Тюркян".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре