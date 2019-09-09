https://news.day.az/society/1154323.html В этих частях Баку будут перебои с газом
В этих частях Баку будут перебои с газом
Сегодня с 09:00 приостановлено газоснабжение группы потребителей в пос. Гобустан Гарадагского района Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Газоснабжение приостановлено в связи с подсоединением газовой линии к сети.
С 10:00 и до завершения ремонтных работ газ будет подаваться с перебоями также на ряде проспектов и улиц Хатаинского района Баку.
С 10:00 приостановлена подача газа в пос. Забрат Сабунчинского района Баку, а с 10:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами будут перебои в подаче газа на некоторые территории в Газахском районе.
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