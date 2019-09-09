В столице на проспекте Бабека автомобиль сбил молодую женщину.

Как передает Avtosfer.az, двигавшийся по левой полосе автомобиль не заметил перебегавшую дорогу молодую женщину и сбил ее, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Женщина выжила благодаря тому, что транспортное средство двигалось с низкой скоростью.

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