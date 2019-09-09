https://news.day.az/society/1154410.html В Баку автомобиль сбил женщину - ВИДЕО
В Баку автомобиль сбил женщину - ВИДЕО
В столице на проспекте Бабека автомобиль сбил молодую женщину.
Как передает Avtosfer.az, двигавшийся по левой полосе автомобиль не заметил перебегавшую дорогу молодую женщину и сбил ее, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Женщина выжила благодаря тому, что транспортное средство двигалось с низкой скоростью.
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